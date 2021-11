Kraków. Zmiany w szpitalu Jana Pawła II. Pacjentów niecovidowych znów czeka trudny czas

- Niestety takich rozwiązań wymaga od nas obecna sytuacja covidowa. Zostaliśmy zobowiązani przez wojewodę do utworzenia 31 miejsc dla pacjentów covidowych, a bez tych zmian nie jesteśmy w stanie wygospodarować więcej łóżek. Jest też prośba, abyśmy zadeklarowali ile maksymalnie miejsc możemy utworzyć w najbliższym czasie. Zamknęliśmy już jeden z oddziałów kardiologicznych, nie możemy sobie pozwolić, by zamknąć kolejne, bo wówczas na pomoc nie mogliby liczyć pacjenci z zagrożeniem życia c/yt] -mówi „Krakowskiej” profesor Grzegorz Gajos, rzecznik Szpitala imienia Jana Pawła II w Krakowie .

Po zmianach, które wejdą w życie - najpewniej od przyszłego tygodnia - ośrodek rehabilitacji ambulatoryjnej będzie dzielił pomieszczenia z oddziałem rehabilitacji kardiologicznej, który musi zostać przeniesiony z miejsca, które aktualnie zajmuje, by zrobić dodatkowe miejsce dla zakażonych pacjentów.

To wszystko odbywa się kosztem pacjentów niecovidowych. O dalszy los leczenia obawiają się m.in. rodzice noworodków, którzy korzystają z pomocy fizjoterapeutów z papieskiego szpitala. To tam trafiają bowiem maluchy z różnymi chorobami genetycznymi, a także obniżonym lub podwyższonym napięciem mięśniowym które, by móc prawidłowo się rozwijać wymagają pomocy specjalistów.

Dyrekcja krakowskiego szpitala zapewnia jednak, że mimo konieczności wygospodarowania większej liczby miejsc dla zakażonych nie ma mowy o tym, by oddział rehabilitacji zawiesił swoją działalność lub został zlikwidowany. Pacjenci będą nadal przyjmowani tyle, że w ograniczonym zakresie z racji mniejszej ilości pomieszczeń. Ilu chorych mniej zostanie przyjętych, na razie nie wiadomo.

- Jest to rozwiązanie czasowe – przekonuje prof. Gajos

I dodaje, ze trudna sytuacja covidowa z którą aktualnie się mierzymy, wymaga od dyrekcji wszystkich szpitali przekształcania łóżek dla zakażonych pacjentów.

- Staramy się jednak, by te decyzje w jak najmniejszym stopniu wpływały na pacjentów i nie doprowadziły do tego, że chory w sytuacji zagrożenia życia zostanie pozbawiony pomocy – wyjaśnia prof. Gajos.

COMPONENT {"params":{"is_photo":"1","ids":[21106045,21106601,19906909,20972665]},"component":"selected"}