Kraków. Zmiany w ruchu na ulicach św. Tomasza i Pijarskiej. Mieszkańcy narzekają na utrudnienia [ZDJĘCIA]

Zgodnie z projektem – na ul. św. Tomasza zmieniony został kierunek ruchu. Pojazdy prowadzone są od skrzyżowania z ul. św. Jana w kierunku skrzyżowania z ul. Szpitalną. Kierunek ruchu został zmieniony także na ul. Pijarskiej. Samochody mogą poruszać się od ul. Reformackiej w kierunku ul. Sławkowskiej.

Projekt przygotowany przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa – w terenie zrealizował Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Prace rozpoczęły się po 20 maja i trwały do 2 czerwca.

Zmiany spowodowały krytyczne komentarze. - Na ul. św. Tomasza tak zmieniono kierunek ruchu między ulicami św. Jana i Szpitalną, że obecnie nie ma możliwości przejazdu do placu Szczepańskiego. Komu na to służyć, bo nie mieszkańcom, którzy tam mieszkają. Teraz trzeba do placu dojeżdżać na około przez ul. Basztową. Nie było konsultacji w tej sprawie - komentuje jeden z mieszkańców.