Kraków. Zmiany w ruchu i komunikacji w związku 18. Półmaratonem Marzanny. Mapy i przebieg tras

Kraków. Zmiany w ruchu i komunikacji w związku 18. Półmaratonem Marzanny

Zmiany w ruchu

W niedzielę w godz. od ok. 10.00 do 16.00 zostanie wyłączony ruch pojazdów na al. Focha, ul. Księcia Józefa (od ul. Królowej Jadwigi do mostu Zwierzynieckiego) i ul. Kościuszki (pas ruchu samochodów w kierunku centrum – od ul. Królowej Jadwigi do ul. Flisackiej). Zostanie także wstrzymany ruch tramwajów na ul. Franciszkańskiej i Dominikańskiej. Natomiast kursowanie tramwajów do pętli „Salwator” będzie przez cały czas utrzymane.