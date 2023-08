Kraków. Zmiany w popularnym Punkcie Obsługi Pasażerów przy ul. Podwale Piotr Rąpalski

Od 23 sierpnia Punkt Obsługi Pasażerów przy ul. Podwale 3/5 jest na stałe otwarty w nowych godzinach, od poniedziałku do piątku, od 11.00 do 18.00 – informuje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. To chyba najpopularniejszy punkt sprzedaży biletów w Krakowie, do którego często ustawiają się długie kolejki.