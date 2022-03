Kraków. Zmiany na 29 listopada i Grzegórzeckiej. Do tego seria nowych remontów w mieście

29 Listopada

W tym etapie roboty budowlane przeniosą się na dwa prawe skrajne pasy ruchu zlokalizowane na zachodniej jezdni al. 29 Listopada. W związku z tym ruch drogowy na al. 29 Listopada w kierunku centrum po miejscowym zawężeniu do dwóch pasów będzie odbywał się wszystkimi pasami tj. dwoma pasami do jazdy na wprost, jednym pasem do lewoskrętu i jednym pasem do prawoskrętu. Ruch w kierunku granicy miasta będzie odbywał się bez żadnych utrudnień wszystkimi pasami.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać do 25 kwietnia do godz. 5.00.

Ale już od 15 marca, od wczesnych godzin porannych zmieni się organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania alei 29 Listopada i ul. Dobrego Pasterza.

W związku z kolejnym etapem prac na rozbudowie al. 29 Listopada, od dnia 15 marca 2022 r. od godzin porannych zmieni się organizacja ruchu dla pojazdów oraz pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Dobrego Pasterza. Z ruchu wyłączony zostanie pas do skrętu w prawo z ul. Dobrego Pasterza w al. 29 Listopada. Aby skręcić w prawo kierowcy będą musieli korzystać z pasa do skrętu w lewo.