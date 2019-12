Kraków. Zimowe końcówki remontów ulic w mieście i zmiany w komunikacji

Jak informuje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, również w sobotę 28 grudnia, przystanek „Majora” w kierunku centrum miasta zostanie przywrócony do swojej stałej lokalizacji przy skrzyżowaniu ul. Łepkowskiego i Dobrego Pasterza.

Natomiast tuż przed świętami zakończyła się budowa ul. Domagały. Mieszkańcy osiedla Złocień mogą dojechać do swoich domów po nowo oddanej drodze. Ostatni etap robót został zrealizowany, gdy udało się przezwyciężyć problemy z przebudową linii energetycznej. Poza nową nawierzchnią na jezdni, chodnikach i ścieżce rowerowej zbudowane zostało odwodnienie, energooszczędne oświetlenie oraz wiaty autobusowe. Ponadto wzdłuż ulicy Domagały Zarząd Zieleni Miejskiej posadził szpaler 232 drzew. To chyba najdłuższa aleja klonów w Krakowie. Inwestycja na Złocieniu pochłonęła 10 mln zł.

Przypomnijmy też, że oddana do użytku została nowa droga rowerowa wzdłuż ulicy Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej. Ścieżka poprowadzi cyklistów do granic miasta, a tam - sąsiadująca z Krakowem gmina Wielka Wieś niebawem dołączy ze swoimi kilometrami. Rowerem przejedziemy wzdłuż ul. Armii Krajowej, dalej ul. Włościańską, ul. Zarzecze - ponownie wjedziemy na ul. Armii Krajowej, a korzystając z istniejącej infrastruktury przy rondzie Ofiar Katynia dojedziemy do ul. Jasnogórskiej i do granicy miasta Krakowa.