Kraków. Zdrowe jedzenie i aktywność. Targi z przesłaniem i poradami na Uniwersytecie Rolniczym Małgorzata Mrowiec

Kilkudziesięciu wystawców żywności tradycyjnej i regionalnej oraz produktów zdrowotnych, oferty agroturystyczne, pokazy kulinarne, a także zajęcia z animatorami - wszystko to będzie można znaleźć w nadchodzący weekend (3 i 4 września) na VIII Małopolskich Targach Żywności "Zasmakuj z URK" oraz XXIV Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej. Będą one trwały od godziny 10 do 16 na terenie kampusu Uniwersytetu Rolniczego przy ulicy Balickiej 253, przed zabytkowym dworkiem.