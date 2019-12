Kraków. Zbierają pieniądze na pomoc dla przedszkola i sąsiadów poszkodowanych w pożarze

Do pożaru doszło na osiedlu Fajny Dom. Całkowicie spłonęło przedszkole oraz zostały częściowo zniszczone mieszkania na 1 piętrze.

"Solidaryzując się z naszymi najbliższymi sąsiadami, chcemy im pomóc pozbierać się po tej tragedii, wspierając ich w początkowym, bardzo trudnym okresie. Prosimy o wpłaty, aby nasze dzieci jak najszybciej odzyskały miejsce do opieki, zabawy i nauki. By znów mogły wrócić do swoich kolegów, koleżanek i wspaniałych Pań, które dzisiaj uratowały je z płonącego przedszkola" - napisali autorzy zrzutki dla potrzebujących.

Przypomnijmy, że w poniedziałek (16 grudnia) kilka minut przed godz. 14 krakowscy strażacy dostali zgłoszenie o pożarze w przedszkolu przy ul. Sołtysowskiej. Na miejsce skierowanych zostało 12 zastępów straży pożarnej. Ogień udało się na szczęście ugasić. Dzieci z przedszkola jak i osoby dorosłe zostały ewakuowane.