Kraków. Zatańczyli na Rynku Głównym w proteście przeciwko przemocy [ZDJĘCIA] Piotr Rąpalski

Po raz kolejny w walentynki wyszli na ulicę, by we wspólnym tańcu zaprotestować przeciwko przemocy wobec kobiet. To zjawisko, które pandemia jeszcze bardziej je wzmocniła. Grupowe pląsy odbyły się pod pomnikiem Adama Mickiewicza.