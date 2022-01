Kraków. Zaszczep dziecko przeciwko COVID-19 w Tauron Arenie, bez rejestracji

Szczepienia będą wykonywane w godzinach od 8.00 do 20.00 bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Kwalifikację do szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat wykonywać będzie lekarz. W ich przypadku do szczepień jest wykorzystywana specjalna, mniejsza dawka preparatu Pfizer.

Schemat szczepienia dla najmłodszych pacjentów jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu, co najmniej 21 dni między dawkami. Punkt szczepień wyznaczy termin podania drugiej dawki szczepionki z zachowaniem ww. terminu. Ważne jest podanie dwóch dawek szczepionki, bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów pomiędzy dawkami.

Wejście do punktu odbywa się przez wejście nr 1, czyli naprzeciwko ul. Lema.