Kraków. Zarząd dróg sprzedaje samochody zholowane z ulic. Jakie ceny?

Pojazdy przeznaczone do sprzedaży w większości nie posiadają kluczyków ani dokumentów. Podane przebiegi pojazdów są normatywne. ZDMK nie dysponuje datami pierwszej rejestracji pojazdów. Pojazdy będzie można oglądnąć na strzeżonym parkingu przy ul. Józefa Rzebika 6 w Krakowie w godzinach od 11.00 do 14.00 w dniu 19.12.2022 r. ( w razie bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych termin może ulec zmianie ). To m.in. auta porzucone przed swoich właścicieli, które zostały zabrane z ulic bo zajmowały miejsca postojowe i stanowiły zagrożenie.

To nie pierwsza taka aukcja ZDMK: