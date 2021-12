Kraków. Zarząd Dróg się rozrośnie za milion złotych. Nowe biura i laptopy Piotr Rąpalski

Rada miasta przegłosowała zmianę w budżecie pt. "wynajem wraz z dostosowaniem pomieszczeń biurowych dla pracowników Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz zakup laptopów do pracy zdalnej". Kwota 1.037.000 zł. Pytamy ZDMK, czy urzędnicy nie mieszą się już w siedzibie przy ul. Centralnej? I skoro więcej biur, to po co sprzęt do pracy zdalnej. Urzędnicy odpowiadają.