Kraków. Zapomniany Fort Lasówka. Dewastowany od lat, miejsce imprez punkowych, teraz w remoncie. Szansa na historyczną atrakcję Piotr Rąpalski

Fort położony nad zakolem Wisły, w rejonie ul. Golikówka, mógłby zostać wykorzystany, być atrakcją turystyczną dla rowerzystów jeżdżących wałami rzeki, a nawet przynosić zyski. Jednakże od dekad miejsce to niszczeje i jest dewastowane. Fort Lasówka to najlepszy przykład straconej szansy, jeśli chodzi o wykorzystanie zabytków Twierdzy Kraków, ale może się to zmienić. Fundacja Kochambron.pl podpisała umowę z miastem na dzierżawę zaniedbanego ma tam powstać muzeum, a obok kryta strzelnica.