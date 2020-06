Kraków. Zaplanowali Park Kolejowy pod estakadami w centrum miasta. Dominować ma zieleń i rekreacja, ale proponują też usługi [WIZUALIZACJE]

- Zaplanowaliśmy głównie zieleń i przestrzeń rekreacyjną, ale też inne funkcje: sportowe i usługowe. Założenie jest takie, by wszelkie obiekty, które się tam pojawią były mobilne - stanąć mogą więc np. food trucki, albo takie, które można szybko zdemontować. Pod estakadami nic nie może zostać wybudowane na stałe. Chodzi o to, by PKP miało pełny dostęp do tych obiektów kolejowych - wyjaśnia Piotr Kempf, dyrektor ZZM.

W ramach inwestycji, na odcinku od ul. Kopernika do al. Powstańców Wielkopolskich, przewidziano zasadzenie ok. 200 drzew, ok. 47 tys. krzewów, ok. 22 tys. bylin, powstanie ok. 1160 mkw łąki kwietnej. Na fragmencie projektowanego Parku Kolejowego (odcinek od ul. Kopernika do ul. Miodowej) przewidziano posadzenie 110 szt. drzew, 36,5 tys. krzewów, 22 tys. bylin. Na odcinku od ul. Dekerta do ul. Limanowskiego przewidziano posadzenie 90 szt. drzew, 10,5 tys. krzewów oraz ok. 1160 mkw łąki kwietnej. Łączna powierzchnia zaplanowanych nasadzeń to ok. 1,5 ha a cała reszta z 5 ha opracowania, czyli 3,5 ha to tereny z funkcjami rekreacyjno-wypoczynkowymi tj. m.in. place zabaw, siłownia na świeżym powietrzu, ogród społeczny, czy skatepark.