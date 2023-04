Kraków. Zamieszkać w Nowej Hucie albo przy Babińskiego. Miasto sprzedaje lokale

Tym razem miasto szuka chętnych na mieszkania dalej od centrum, za to w bardziej zielonych rejonach. Pierwszy z oferowanych lokali znajduje się w budynku na os. Ogrodowym 14 (blok z 1951 roku). Do kupienia jest mieszkanie nr 59, w piątej klatce budynku, na trzecim piętrze, o powierzchni 55,17 mkw. Składa się z trzech pokoi, przedpokoju, łazienki i kuchni. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową oraz centralnego ogrzewania zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej. Lokal wymaga remontu, instalacje wewnętrzne kwalifikują się do wymiany, ponadto trzeba będzie uszczelnić przewody kominowe, a w oknach zamontować nawiewniki. To mieszkanie można oglądać 25 kwietnia i 5 maja w godz. 14.30-15. Licytacja lokalu rozpocznie się od kwoty 421 tys. złotych.

Nieco mniej - bo 409 tys. zł - wynosi cena wywoławcza drugiego z oferowanych mieszkań. Jest to lokal o powierzchni użytkowej 55,40 mkw., znajdujący się w 4-piętrowym bloku przy ul. doktora Józefa Babińskiego 23D. Mieszkanie sprzedawane jest wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o powierzchni 2 mkw. Blok jest ocieplony, z odnowioną elewacją. Budynek położony jest w sąsiedztwie innych bloków oraz zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie-Kobierzynie (Szpitala im. Babińskiego). Sam budynek nr 23D nie jest wpisany do rejestru zabytków indywidualną decyzją, ale znajduje się na terenie wspomnianego zespołu szpitalno-parkowego, który jest objęty wpisem do rejestru zabytków. Mieszkanie przy ul. Babińskiego mieści się na pierwszym piętrze i składa się z: czterech pokoi, przedpokoju, łazienki, wc i kuchni. Stolarka okienna oraz drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna są do wymiany, a drzwi wewnętrzne - do wymiany lub remontu. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną, domofon. Ogrzewanie - centralne zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej. Lokal wymaga remontu kapitalnego. Zainteresowani mogą dokładnie obejrzeć mieszkanie 26 kwietnia i 8 maja w godz. 14-14.30.