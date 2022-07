Kraków. Zamiast reklam panele fotowoltaiczne? Radny wychodzi z nowym pomysłem

Radny Krzysztonek zwraca jednak uwagę, że konstrukcje, które jeszcze nie zostały zdemontowane, można by przerobić i wykorzystać do montażu paneli fotowoltaicznych. - Biorąc pod uwagę obecną i prognozowaną sytuację na rynku energii oraz znaczenie odnawialnych źródeł energii, zwracam się do pana prezydenta z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości podjęcia działań zmierzających do wykorzystania wspomnianych konstrukcji, po odpowiedniej przebudowie, do zamontowania elementów, które bazując na zjawisku fotowoltaicznym, przetwarzałyby energię słoneczną w energię elektryczną - pisze radny i podkreśla, że podobne panele są już stosowane w wielu miejscach w Krakowie m.in. do wspomagania zasilania elementów miejskiej infrastruktury.