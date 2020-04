Kraków. Zamiast dwóch outletów po sąsiedzku, powstanie jeden wielki. Będzie tam 120 sklepów [WIZUALIZACJE]

Koronawirus zatrzyma planowaną przebudowę stadionu Wisły

Wisła Kraków. Ze względu na pandemię koronawirusa miasto na razie wstrzymało się z wykupem praw autorskich do stadionu Wisły. To miał być pierwszy krok do przebudowy miejskiego obiektu przy ul. Reymonta. W najbliższym czasie okaże się, jakie zmiany będą w budżecie miasta i czy w ...