W Krakowie powstaje nowe reality show „It's my life! To moje życie"

Piątka nieznajomych decyduje się razem zamieszkać w wynajmowanym mieszkaniu w Krakowie. Łączy ich jedno - chcą zacząć żyć na własny rachunek - bez kontroli, rad i instrukcji. To nowy reality show stacji TTV „It's my life! To moje życie".