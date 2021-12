Kraków. Zaginiony obraz Leona Wyczółkowskiego powrócił na Wawel

- To wielkie święto dla Zamku Królewskiego na Wawelu, każdy obraz, który wraca do naszej kolekcji jest traktowany przez nas jako praca wyjątkowa i oczekiwana, działo sztuki, które w integralny sposób tworzy to, czym jest Zamek Królewski na Wawelu – podkreślił prof. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, dodając, że odzyskanie obrazu było możliwe dzięki modelowej współpracy z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. - Na wiosnę przygotowujemy specjalny pokaz dzieł Leona Wyczółkowskiego z naszej kolekcji, w której znajduje się aż dwanaście prac malarza – dodał.