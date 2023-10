Kraków. Zaginęła 15-latka. Wyszła z ośrodka i nie ma z nią kontaktu Piotr Rąpalski

Policja

Kraków, zaginęła 15-letnia Maja Krynicka wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej. Maja Krynicka 26 października 2023 roku wyszła z Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” przy ul. Parkowej w Krakowie i miała iść do szkoły, jednak tam nie dotarła. Policjanci ustalili, że 15-latka tego samego wsiadła do pociągu i udała się do Warszawy. Dziewczyna do chwili obecnej nie powróciła do placówki, nie nawiązała też kontaktu z opiekunami i rodziną.