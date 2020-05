Kraków. Zaczęła się rewolucja na ulicach w centrum. Duże zmiany wprowadzono na ulicy Wielopole. Ale to dopiero początek [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, że w ramach krakowskiej Tarczy dla Mobilności na początek ma zostać wydzielonych ok. 7 km tymczasowych dróg dla rowerów na pasach ruchu dla samochodów. Powstaną one na ul. Grzegórzeckiej, Wielopole, Dietla, Westerplatte - św. Gertrudy. Most Grunwaldzki ma stać się "lejkiem" ruchu rowerowego, gdzie spotkają się trasy od strony Ruczaju i ronda Matecznego.

W środę (20 maja br.) rozpocznie się częściowy remont mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ulicy Nowohuckiej. Na niej, na odcinku mostu nad Wisłą, wyznaczona będzie dwukierunkowa droga dla rowerów kosztem pasa ruchu dla aut po północnej stronie, jako połączenie istniejącej infrastruktury po obu stronach mostu (brakujący odcinek).

Pozostałe planowane zmiany w organizacji ruchu:

- Na ul. Dietla dotyczyć będą odcinka nie objętego remontem. Od ronda Grunwaldzkiego do ul. św. Stanisława oraz od okolicy skrzyżowania z ul. Starowiślną i Wielopole do ul. Grzegórzeckiej chodniki (także z wcześniej wyznaczonymi ścieżkami rowerowymi) zostaną udostępnione pieszym. Do dyspozycji kierowców będzie po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, a na drugim wyznaczone zostaną ścieżki rowerowe i miejsca do parkowania.

- Na ul. Grzegórzeckiej wyznaczona zostanie dwukierunkowa droga rowerowa po południowej stronie. Ruch samochodowy w stronę ronda Grzegórzeckiego będzie się odbywał po torowisku. Po północnej stronie ul. Grzegórzeckiej poszerzone zostaną ciągi piesze w newralgicznych miejscach.

- Na ul. Księcia Józefa ruch rowerzystów będzie się odbywał na jezdni z wykorzystaniem do tego pasa dla autobusów.

- Na ul. Pilotów udostępnione zostaną pasy rowerowe na odcinku od ul. Kieleckiej do ronda Młyńskiego - w obu kierunkach.

- Na ul. Ofiar Dąbia pasy rowerowe obowiązywać będą od al. Pokoju do ul. Nowohuckiej - w obu kierunkach.

- Na ul. Mogilskiej parkowanie samochodów ma się odbywać na prawym pasie ruchu (w kierunku Nowej Huty) a w kierunku centrum miasta ma funkcjonować droga dla rowerów na jezdni. Dzięki temu będzie więcej miejsca dla pieszych na chodniku - na odcinku gdzie jest najwężej i najbardziej intensywna zabudowa i najwęższe chodniki (od ul. Kieleckiej do zawrotki w rejonie linii kolejowej).