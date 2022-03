Kraków zabiega, by w stulecie urodzin poetki, rok 2023 został ustanowiony Rokiem Wisławy Szymborskiej

2 lipca 2023 roku minie sto lat od kiedy przyszła na świat Wisława Szymborska. Urodziła się w Bninie pod Poznaniem, to według metryki, bo rodzinne przekazy mówią o Kórniku, ale całe życie związana była z Krakowem. Przez ponad 80 lat Wisława Szymborska mieszkała w naszym mieście. Tu studiowała filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, tu debiutowała na łamach „Dziennika Polskiego”, tu też przez lata prowadziła rubrykę „Lektury nadobowiązkowe” w „Życiu Literackim”. W Krakowie powstała większość jej wierszy. W 1997 roku otrzymała honorowe obywatelstwo Miasta Krakowa.

Kulminacyjnym momentem krakowskich obchodów setnych urodzin ma być otwarcie parku Szymborskiej przy ul. Karmelickiej. W planach jest także wydanie tomu „Wierszy zebranych”, którym znajdą się niepublikowane dotąd teksty poetki, duża wystawa prezentująca przedmioty należące do poetki, rękopisy oraz maszynopisy jej wierszy. Kraków rozpoczął także starania o to, by rok setnych urodzin noblistki ogłosić Rokiem Wisławy Szymborskiej.