Kraty, strach i mrok. Byliśmy w dawnym areszcie w Podgórzu

To w tych murach powstał słynny więzienny protestsong "Czarny chleb i chleb czarna kawa", to tutaj w czasie niemieckiej okupacji torturowano Polaków działających w ruchu oporu. Co dziś można zobaczyć w opuszczonych celach i pomieszczeniach dawnego Aresztu Śledczego w krakowskim P...