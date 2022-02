Kraków. Zaatakował nożem współlokatora bo, ... źle umył naczynia

9 lutego br. około godziny 19:30 dyżurny krakowskiej policji odebrał zgłoszenie dotyczące kłótni pomiędzy współlokatorami, do której doszło w jednym z mieszkań w okolicy Prądnika Białego. Na miejsce natychmiast udali się policjanci z Komisariatu Policji III w Krakowie. Po przybyciu, w mieszkaniu zastali 37-latka, natomiast w innym zamkniętym pokoju znajdował się drugi - 22-letni - lokator wraz ze swoją dziewczyną. Para opuściła pokój dopiero w momencie kiedy usłyszeli, że policjanci są w mieszkaniu.

Mundurowi ustalili, że chwilę wcześniej między współlokatorami doszło do awantury, powodem której miały być … niedokładnie umyte naczynia przez młodszego lokatora. W pewnym momencie 37-latek złapał nóż kuchenny, zaatakował młodszego współlokatora kilkukrotnie, raniąc go w rejonie klatki piersiowej. Po krótkiej szarpaninie 22-latkowi oraz jego dziewczynie udało się uciec do jednego z pomieszczeń, w którym się zamknęli, a następnie telefonicznie wezwali policję. W trakcie oczekiwania napastnik miał dobijać się do pokoju i grozić parze pozbawieniem ich życia.