Kraków. Z powodu koronawirusa strefa płatnego parkowania zawieszona do odwołania. Konsultacje w sprawie jej rozszerzenia trwają nadal

Władze Krakowa zdecydowały, że z powodu pandemii koronawirusa w strefie płatnego parkowania nadal nie będą pobierane opłaty. Wciąż jednak trwają konsultacje społeczne w sprawie poszerzenia obszaru płatnego postoju.

- Konsultacje są przeprowadzane, bowiem taki ich termin został określony w uchwale Rady Miasta Krakowa z zeszłego roku. Musimy więc realizować zapisy tej uchwały - wyjaśnia Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego. Radni miejscy uważają jednak, że w związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa konsultacje powinno się wstrzymać. Wychodzą z założenia, że skoro i tak obecnie strefa nie funkcjonuje i nie wiadomo, jak długo taki stan jeszcze potrwa, to teraz nie jest czas na rozmowy o powiększaniu obszaru pobierania opłat za postój samochodów. - Wysłałem do prezydenta wniosek o to, by w związku z pandemią wstrzymać konsultacje i przesunąć je na inny termin. Otrzymałem odpowiedź, że potrzebna jest do tego stosowna uchwała rady miasta. Kolejna sesja rady jest zaplanowana na 29 kwietnia. Uważam jednak, że już teraz prezydent mógłby podjąć decyzję w tej sprawie - mówi Dominik Jaśkowiec, przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Przygotował też projekt uchwały, która określa, że konsultacje mają trwać co najmniej 60 dni i zakończyć się nie później niż 1 czerwca 2021 r.

Sebastian Kowal odpowiada: - Analizujemy, czy są możliwości prawne, by wstrzymać konsultacje bez uchwały rady miasta w tej sprawie. Jeżeli się okaże, że prawo na to pozwala, to zdecydujemy, czy tak zrobić. Przypomnijmy, że konsultacje społeczne dotyczące rozszerzenia strefy są prowadzone w dniach 1 kwietnia – 1 czerwca br. Mają one za zadanie pozyskać zdanie mieszkańców na temat poszerzenie strefy w obszarach: Dzielnica II Grzegórzki: osiedle Dąbie: obszar pomiędzy rzeką Białuchą a Małą Obwodnicą Kolejową Krakowa (linia kolejowa nr 100), ulicą Miedzianą a rzeką Wisłą;

Dzielnica III Prądnik Czerwony: osiedle Olsza, Olsza II, Ugorek, Wieczysta (Rakowice): obszar pomiędzy ul. Mogilską, Małą Obwodnicą Kolejową Krakowa (linia kolejowa nr 100), ul. Klemensiewicza, al. 29 Listopada a ul. Lublańską, al. gen. Bora-Komorowskiego, granicą Dzielnicy III Prądnik Czerwony z Dzielnicą XVI Czyżyny, ul. Seniorów Lotnictwa i ul. Ułanów;

Dzielnica V Krowodrza: obszar tej dzielnicy nie objęty dotąd strefą płatnego parkowania;

Dzielnica VI Bronowice: wschodnia część osiedla Bronowice Wielkie: obszar pomiędzy linią kolejową nr 94, ul. Armii Krajowej oraz ulicami: Piastowską i Bartosza Głowackiego;

Dzielnica XIII Podgórze: północno-wschodnia część Łagiewnik: obszar pomiędzy ulicami: Kamieńskiego, al. Powstańców Śląskich, Księdza Józefa Tischnera, Wadowicką.

W związku z pandemią koronawirusa urząd zaproponował następujące formy konsultacji: otwarty formularz internetowy (dostępny w dniach: 6-10 kwietnia), dyżur telefoniczny ekspertów w dniach 20 kwietnia – 8 maja ( poza dniami wolnymi od pracy), otwarta ankieta internetowa (20 kwietnia – 20 maja - na stronie internetowej: ztp.krakow.pl/konsultacje-spp/ankieta), konferencja internetowa z udziałem merytorycznych pracowników i przedstawicieli właściwych dla obszarów rad dzielnic - 27 maja w godz. 17-18.30.

W dzielnicach podkreślają, że kwestia nowych granic strefy jest ważna i potrzebne jest mocne zaangażowanie mieszkańców. - Skutki i konsekwencje wprowadzenia strefy będą dotyczyć w pierwszym rzędzie ulic, które bezpośrednio będą sąsiadować z nową strefą – komentuje Łukasz Quirini-Popławski, radny Dzielnicy VI Bronowice. Zwraca uwagę, że kolejne rozszerzenie strefy spowoduje wzrost liczby parkujących pojazdów na obszarach sąsiednich (nieobjętych obszarem płatnego parkowania) – w przypadku Bronowic może to dotyczyć np. pracujących w biurowcach przy ul. Armii Krajowej czy osób dojeżdżających do sąsiednich osiedli zamkniętych (np. Salwator City). - Doświadczenia mieszkańców innych dzielnic Krakowa wskazują, że poszerzenie strefy płatnego parkowania przeniesie problem z jednego rejonu na drugi, a sam problem pozostanie nierozwiązany - dodaje radny Quirini-Popławski. W ZTP usłyszeliśmy, że w najbliższym czasie powinni tam już wiedzieć, jakie mają możliwości prawne i być może nawet przed Świętami Wielkanocnymi zapadnie decyzja co dalej z konsultacjami społecznymi w sprawie strefy płatnego parkowania.

Na razie władze miasta zdecydowały o niepobieraniu do odwołania opłat za parkowanie w strefie w związku z występowaniem koronawirusa SARS-Cov-2. Jednocześnie wydłużony zostanie czas obowiązywania wykupionych abonamentów postojowych na czas zawieszenia opłat. Pierwotnie czas niepobierania opłat za parkowanie miał trwać do końca marca, potem został wydłużony do 11 kwietnia. Teraz miasto zdecydowało się wydłużyć okres zawieszenia strefy do odwołania.

- Takie rozwiązanie pozwala na lepsze funkcjonowanie mieszkańców w tym czasie - szczególnie tych, którzy dojeżdżają do pracy w centrum Krakowa lub opiekują się bliskimi osobami, które tam mieszkają – przekonują urzędnicy. - Decyzja przyczynia się również do zmniejszenia rozprzestrzeniania się koronawirusa dzięki ograniczeniu częstotliwości bezpośrednich kontaktów mieszkańców - dodają.

Parkowanie w strefie - kiedy pobierane są w niej opłaty - umożliwia abonament, natomiast za postój krótkotrwały płaci się w parkomatach (również za pomocą telefonu komórkowego). Centrum Krakowa zostało podzielone na trzy strefy płatnego parkowania. Pierwsza i kolejna godzina postoju wynosi odpowiednio: podstrefa A – 6 zł, podstrefa B – 5 zł, podstrefa C – 4 zł.