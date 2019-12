Kraków. Z impetem wjechał w auto na parkingu, a potem uciekł

Na jednej ze stron na Facebooku pojawił się apel o pomoc w ustaleniu sprawcy zdarzenia, do którego doszło na jednym z parkingów przy ul. Bułgarskiej w Krakowie. Do apelu dołączony został filmik, który już wzbudził w internecie ogromne emocje - wśród komentujących pojawiają się nawet teorie, że mógł to być akt zemsty.