Kraków. XV edycja Choinki pod Oknem Papieskim. 18 grudnia bożonarodzeniowe drzewko rozbłyśnie tysiącami lampek

- Zapalenie choinki przed Pałacem Arcybiskupów w Krakowie jest okazją do wspólnego oczekiwania na przyjście Chrystusa i nawiązaniem do tradycji świątecznego drzewka na placu św. Piotra w Rzymie, które stawiano tam dla papieża Jana Pawła II od 1982 r. Na Franciszkańską choinka zawitała po raz pierwszy w 2006 roku dzięki ówczesnemu metropolicie – kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi

- mówi ks. Łukasz Michalczewski, dyrektor Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej

Święty Jan Paweł II, któremu co roku dedykowana jest ta uroczystość, 19 grudnia 2002 roku w Watykanie powiedział:

Pod przystrojoną świątecznie choinką składamy zazwyczaj bożonarodzeniowe prezenty. Wymowa tego symbolu staje się wówczas typowo chrześcijańska: przywołuje na myśl postać Chrystusa, największy dar Boga dla ludzkości. Choinka mówi, że życie jest "zawsze zielone", gdy staje się darem, nie tyle poprzez rzeczy, co przez dawanie siebie: w przyjaźni i w szczerej miłości, w niesieniu bratniej pomocy i przebaczaniu, we wspólnym spędzaniu czasu i we wzajemnym słuchaniu