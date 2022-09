Kraków. Wzmocnienie komunikacji miejskiej? Bloger mówi "sprawdzam"

Krabok - blog Jacka Mosakowskiego:

"Idą ciężkie czasy...

Ogłoszono „wzmocnienia” komunikacji miejskiej od października. Piszę w cudzysłowie, bo wiele miejsc dalej będzie na minusie i nijak się to ma do oferty sprzed wakacji. Rzadsze 139, 194, 124, 424. Dalej skrócone 142, 193. Dalej brak 125 w Hucie. Itd.

Dziwi to tym bardziej, że rzekomo znów wyjedzie 25 autobusów więcej, tych do obsadzenia których kierowców brakło we wrześniu. Czemu zatem tyle rejonów wciąż będzie na minusie?

Szczegóły:

→ 124/424: w szczycie co 30 minut zamiast co 40 (przed wakacjami co 24 – czyli cięcia)

→ 125: nie wraca do Huty (cięcia, a 128 w zamian zostało tylko symboliczne wzmocnione)

→ 139: w szczycie co 10 minut (przed wakacjami co 7,5 – cięcia)

→ 142: wydłużenie do al. Przyjaźni (przed wakacjami była do Czyżyn Dworca – czyli cięcia), plus weekendowa linia 442 do Cmentarza Prądnik Czerwony

→ 148: nie wraca (czyli cięcia, do tego 142 dalej będzie utykać w korkach na Blokowej)

→ 156: dalej co 45 minut (przed wakacjami co 24 – czyli cięcia)

→ 163: zostaje na skróconej trasie do Nowego Bieżanowa (cięcia - acz docelowo ma pojechać do Miejskiego Centrum Opieki)

→ 193: zostaje na skróconej z obu stron trasie od Prądnika Czerwonego do al. Przyjaźni (cięcia)

→ 194: zostaje co 10 minut (przed wakacjami co 7,5 – cięcia)

→ Witosa, Nowosądecka: dalej do ścisłego centrum tylko jedna linia 24 kursująca co 15 minut, brak rekompensaty za zabrany tramwaj 6

Są jednak i pewne zmiany na plus:

→ 105/405: w szczycie znów co 10 minut (powrót do stanu sprzed wakacji)

→ 182/482: w szczycie co 7,5 minuty (powrót do stanu sprzed pandemii)

→ przywrócenie kursowania autobusów co 20 minut w weekendy

→ uruchomienie autobusu wzdłuż Trasy Łagiewnickiej (odcinek zachodni, gdzie nie ma tramwaju, szczegóły trasy są jeszcze ustalane)

Całokształt zmian jest jednak bardzo negatywny i chyba szukano dawców, by znaleźć wozy na uruchomienie autobusu wzdłuż Trasy Łagiewnickiej. Czyli znów zabiera się jednym, by dać innym. I znów najbardziej obrywa Huta..."