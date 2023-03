Kraków wzięty pod lupę przez amerykańską agencję ratingową Standard & Poor’s. Jak wypadła stolica Małopolski? Aleksandra Łabędź

Amerykańska agencja ratingowa Standard & Poor’s potwierdza długoterminową ocenę wiarygodności kredytowej Krakowa na poziomie A- oraz ocenia perspektywę miasta jako stabilną. To najwyższy wskaźnik z możliwych do uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego. Stabilna perspektywa dla Krakowa odpowiada perspektywie dla Polski. - Analitycy S&P podkreślają, że Kraków, drugie co do wielkości miasto w Polsce, posiada zróżnicowaną gospodarkę, cieszy się niższą stopą bezrobocia od średniej krajowej oraz rosnącą liczbą ludności, a wzrost liczby mieszkańców jest w pewnym stopniu wspierany przez napływ uchodźców z Ukrainy, z których część może osiedlić się w Krakowie na stałe - podaje krakowski magistrat.