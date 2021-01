Kraków. Wywalała śmieci do lasu pod okiem fotopułapki. Teraz zapłaci mandat

Ponieważ usytuowanie pojazdu uniemożliwiało jednoznaczny odczyt tablic rejestracyjnych, ustalenie danych kierującej było poza zasięgiem strażników miejskich. Trzeba było dokonać korekty ustawień. Zwiększenie pola widzenia kamer, poprzez montaż dodatkowej fotopułapki, okazało się strzałem w dziesiątkę.

30 listopada urządzenie uchwyciło moment podrzucania szklanych odpadów, ale co najistotniejsze, również numery tablic rejestracyjnych auta. Czynności wyjaśniające w tej sprawie zakończyły się kilka dni temu. Kobieta przyznała się do popełnionych wykroczeń, za co została ukarana 4 mandatami karnymi, każdy po 300 zł.