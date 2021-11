Kraków. Wyspiański po renowacji prawdopodobnie do poprawki. Ale najpierw malowidła wezmą pod lupę eksperci

FLESZ - Omikron dotarł do Europy

Członkowie SKOZK najpierw weszli za rusztowania otaczające prezbiterium, by obejrzeć, jak po zakończonych pracach wyglądają teraz polichromie autorstwa Stanisława Wyspiańskiego (wykonane przez niego pod koniec XIX w.) - "Matka Boska w stroju krakowskim'', "Caritas" "Łucznicy" czy "Strącenie Aniołów". Następnie, na spotkaniu z konserwatorami tych malowideł, zapoznali się z dokumentacją, na której podstawie była wykonywana konserwacja.

- Odbyliśmy bardzo wnikliwą dyskusję i uważam, że nic złego się nie stało - podsumował po zakończonym poniedziałkowym spotkaniu Bogusław Krasnowolski, historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Papieskiego i wiceprzewodniczący SKOZK. - Problem konserwatorski był bardzo trudny i wręcz niemożliwy do jednoznacznego rozstrzygnięcia. Albowiem autentycznego Wyspiańskiego jest w tym wszystkim, co kot napłakał albo w ogóle nic. Natomiast jest kwestia, jak się ustosunkować do kolejnych restauracji i konserwacji.