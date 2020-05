Kraków. Wyrwał seniorce torebkę po wypłacie z bankomatu. Para przestępców błyskawicznie ustalona i zatrzymana przez policjantów

7 maja br. w godzinach popołudniowych na osiedlu Hutniczym starsza kobieta wypłaciła z bankomatu pieniądze i włożyła je do torebki. Nie wiedziała, że jej poczynania obserwuje 31-latek, który zachęcony możliwością szybkiego zysku, podbiegł do seniorki i brutalnie wyrwał jej torebkę z dokumentami i gotówką. Mężczyzna ze zrabowanym łupem uciekł w rejon osiedla Stalowego, gdzie z pomocą wspólniczki zmienił ubranie, wyjął z torebki schowany tam tysiąc złotych oraz w jednym z garaży ukrył przedmioty pochodzące z przestępstwa. Następnie para postanowiła „zająć się” zrabowaną gotówką, z której część pieniędzy wpłaciła na konto, część wydała na zakupy, a około 400 złotych pozostawiła na późniejsze wydatki.

O kradzieży torebki poinformowani zostali policjanci z Komisariatu Policji VIII w Krakowie. - Kryminalni po dotarciu na miejsce wysłuchali świadków zdarzenia oraz zabezpieczyli szereg nagrań z kamer monitoringu z trasy, po której poruszał się złodziej. Po przeglądnięciu zapisów video szybko wytypowali potencjalnego sprawcę i drogę, jaką mógł przebyć do swojej kryjówki - informuje mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

31-latek i jego 25-letnia wspólniczka zostali zatrzymani i przewiezieni do Komisariatu Policji VIII. Funkcjonariusze zabezpieczyli rzeczy pochodzące z przestępstwa, a także rachunki za zakupy, jakie para zrobiła za skradzione pieniądze. Policjanci zabezpieczyli również należące do seniorki dokumenty oraz odzyskaną gotówkę w kwocie ok. 400 zł.