Kraków. Wyrośnięty klon zastąpi lipę na placu Świętego Ducha. Kiedy więcej zieleni?

Wymiana dotyczy jedynego drzewa, o jakie wzbogacił się plac Św. Ducha w ramach jego rewitalizacji w zeszłym roku. Wniosek ZZM do służb konserwatorskich w sprawie tego drzewa dotyczył zmiany gatunku, ponieważ pierwotnie posadzony na placu dąb usechł, jego następca też nie poradził sobie w tym miejscu, teraz rośnie tam trzecie z kolei drzewo, lipa. Zarząd jako nowy gatunek, odporniejszy na te trudne warunki, zaproponował we wniosku do konserwatora dąb czerwony lub klon pospolity 'Deborah' - jak się okazuje stanęło na tym ostatnim.

Nowe drzewo, zgodnie z wydaną decyzją, ma być duże, odpowiednio wyrośnięte. Ma to być okaz o obwodzie pnia minimum 60 cm na wysokości metra od ziemi, całe drzewo powinno też mieć wysokość minimum trzech metrów.