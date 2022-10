Kraków. Wypadek w Nowej Hucie. Autobus MPK potrącił kobietę na łącznicy ul. Kocmyrzowskiej z ul. Łowińskiego Marcin Banasik

W poniedziałek o godz. 8.20 na łącznicy ul Kocmyrzowskiej z ul. Łowińskiego doszło do potrącenia kobiety przez autobus miejski. - Przytomną poszkodowaną przetransportowano do szpitala. Policjanci badają okoliczności zdarzenia - mówi Piotr Szpiech, rzecznik policji miejskiej w Krakowie. Łącznica co najmniej do godz. 11. była wyłączona z ruchu. Na miejsu pojawi się tez prokurator.