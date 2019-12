Uwaga! Poważny wypadek na zakopiance

W czwartek ok. godz. 14 doszło do wypadku na drodze krajowej nr 7 na wysokości restauracji Wilczy Głód. Jedna osoba została poszkodowana. Przez ponad dwie godziny ruch w stronę Podhala odbywał się jednym pasem, ale teraz wrócił do normy.