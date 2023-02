Kraków. Wynalazek z UJ może zrewolucjonizować leczenie osteoporozy

Zespół naukowców z Wydziału Chemii UJ pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Nowakowskiej stworzył wielofunkcyjny materiał, którego przeznaczeniem jest udoskonalenie metod leczenia osteoporozy oraz niwelowanie niedużych ubytków kostnych. Ma on postać hydrożelu, który wstrzykuje się w miejsce ubytku kości, gdzie następnie dochodzi do jego "zestalenia" w wyniku sieciowania chemicznego zachodzącego w temperaturze 37 st. C. Ze względu na swoją strukturę i skład hydrożel trwale przyczepia się do tkanki kostnej i pełni funkcję rusztowania, na którym w naturalnych procesach biologicznych tworzy się nowa tkanka kostna wypełniająca ubytek.

Naukowcy zaprojektowali również dodatkową funkcję dla tego nowego materiału. Skład chemiczny hydrożelu pozwala na to, by stał się on nośnikiem leków na osteoporozę, które da się podać miejscowo wyłącznie w okolice chorych tkanek i ubytków kostnych.

Badacze z UJ przekonują, że opracowana przez nich metoda daje dwie zasadnicze korzyści. Po pierwsze pozwala odejść od ogólnoustrojowego podawania leków na osteoporozę, które mają silne skutki uboczne. Po drugie hydrożel daje możliwość aplikowania znacznie większych stężeń leku w bezpośrednie sąsiedztwo chorych tkanek i tym samym zwiększenia efektywności terapii. Przy okazji, ze względu na jego właściwości, dodatkowo pojawiają się szanse na naturalną odbudowę kości w miejscu ubytków.