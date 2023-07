Kraków. Wymienią oświetlenie w pięćdziesięciu lampach na autostradzie A4

- Prace będą prowadzone w nocy, w godzinach od 20:00 do 6:00. W czasie prac wyłączymy z ruchu lewy pas i wprowadzimy ograniczenie prędkości do 80 km/h. Od 25 do 27 lipca będziemy prowadzić prace na jezdni w kierunku na Rzeszów, a od 1 do 3 sierpnia na jezdni w kierunku na Katowice - mów Kacper Michna, rzecznik prasowy krakowskiego oddziału GDDKiA.