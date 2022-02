Kraków. Wycięto młode drzewa. Nie można było przesadzić? Piotr Rąpalski

"Tak to właśnie wygląda. Ul Kocmyrzowska w Nowej Hucie. Młode drzewka sadzone za publiczne pieiadze rosły może ze 3 sezony. Na pewno nie kosztowały 50 zł, bo takie drzewko kosztuje kilka set zł plus dowóz, plus sadzenie. Te drzewka dało się przesadzić. Nabijanie statystyki tak wygląda. Wytniemy drzewa i zasadzimy zastępcze najlepiej gdzie będzie szła droga. Na zachodzie przesadza się jeszcze większe drzewa tym bardziej jak nie są dzikie" - napisał na FB jeden z mieszkańców.