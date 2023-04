Kraków. Wybrano wykonawcę prac na ulicy Stelmachów tzw. ulicy wstydu

Kraków, ulica Stelmachów zwana ulicą Wstydu. – Przed nami bardzo istotne etapy. Po pierwsze spotkania z mieszkańcami, żeby dowiedzieli się, co będziemy w tym rejonie robić, w jakich etapach, w jakich terminach. Stąd te konsultacje są bardzo niezbędne, ponieważ ulica jedna, jak i druga są bardzo wąskie i zniszczone. To będzie sprawiało, że ten front robót będzie bardzo szeroki, bo też do wykonania jest mnóstwo różnych istotnych rzeczy: od instalacji, przez jezdnie po chodniki – mówi wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press