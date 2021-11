Kraków. Wybrano nowego dyrektora Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu

Gęsta atmosfera

Sytuacja w Prokocimiu jest bardzo napięta i potencjalnie niebezpieczna dla małych pacjentów. W ciągu ostatnich tygodni ze szpitala dziecięcego zwolniło się w sumie 72 lekarzy. To między innymi anestezjolodzy, ale też pracownicy oddziału gastroenterologii czy dermatologii. Choć prof. Tomasz Grodzicki, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum uspakaja, że co najmniej do końca roku funkcjonowanie żadnego oddziału nie jest zagrożone, to od pracujących tam lekarzy nieoficjalnie słyszymy, że problem z obsadzeniem dyżurów może pojawić się już w tym miesiącu. I jeszcze, że atmosfera jest tu naprawdę fatalna.