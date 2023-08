Kraków. Wybrane materiały z rozbiórki na trasie budowanej linii tramwajowej do Mistrzejowic dostaną drugie życie. Przejmie je ZZM Aleksandra Łabędź

Mała architektura, która koliduje z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic dostanie drugie życie. W lipcu br. partner prywatny budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic rozpoczął prace przygotowujące teren inwestycji pod przebudowę infrastruktury podziemnej oraz miejsca pod budowę przyszłego torowiska. Należy do nich m. in. usuwanie kolidującej infrastruktury, w tym również ławek i koszy. Te które będą nadawały się do dalszego użytkowania przejmie Zarząd Zieleni Miejskiej.