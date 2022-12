Kraków. Wszystko, co chcieliście wiedzieć o Strefie Czystego Transportu i (nie) baliście się zapytać

Jak będzie weryfikowane uprawnienie do wjazdu do SCT w Krakowie?

Zgodnie z zapisami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, pojazdy uprawnione do wjazdu do SCT (poza posiadającymi wyłączenia ustawowe) muszą być oznaczone specjalną nalepką. Wniosek o wydanie nalepki będzie można złożyć on-line przez specjalną stronę internatową lub stacjonarnie, w wyznaczonych punktach Urzędu Miasta Krakowa. We wniosku o wydanie nalepki będzie należało podać dane umożliwiające weryfikację uprawnień pojazdu do wjazdu do SCT. Część z tych danych, w tym m.in. rok produkcji i rodzaj paliwa, będzie umieszczona na nalepce. Nalepki będą wydawane najwcześniej w przyszłym roku, a kierowcy zostaną powiadomieni o możliwości składania wniosku (o wydanie nalepki) z odpowiednim wyprzedzeniem. Kontrola uprawnień do wjazdu i poruszania się po SCT będzie prowadzona zgodnie z ustawą o ruchu drogowym, w szczególności przez Straż Miejską Miasta Krakowa. Kontrolujący będą sprawdzali dane o pojeździe widniejące na nalepce. Z czasem, na co liczymy, przepisy zmienią się i przestrzeganie zasad strefy będzie sprawdzane już tylko przy użyciu systemu kamer. System ten będzie automatycznie sczytywał numery rejestracyjne jadących pojazdów i porównywał je z utworzoną bazą danych o pojazdach uprawnionych do wjazdu do SCT.