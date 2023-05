Kraków. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o psach można było usłyszeć w niedzielę podczas Dnia PSA w Bezogródku

Od godz. 12 rozpoczęły się prelekcje podczas których można było posłuchać Marii Salamon, behawiorystki psiej i kociej. Ekspertka mówiła o tym, że pracę z psem zawsze zaczyn od podstaw: przyglądając się relacjom i motywacjom psa. Na psie zachowania patrzy indywidualnie i holistycznie - poprzez znalezienie przyczyny, czytanie komunikacji psa, porozumienie z opiekunami aż po dobranie odpowiedniej metody.

Z kolei Eliza Dołżańska wystąpiła z tematem „Pies - kiedy przyjaźń staje się szkodliwą modą”. Pogadanka o pochodzeniu i przeznaczeniu gatunku Canis Familiaris, czyli pies domowy. Czy pies jeszcze jest nam potrzebny czy może jest jedynie ludzką fanaberią? Co daje, a co zabiera nam (i przede wszystkim psom) smycz. Po co w ogóle takie stworzenie jak pies powstało. Ile warta jest nasza relacja i jaka jest jej przyszłość? - m.in na takie pytania opowiadała Eliza Dołżańska, behawiorystka COAPE, członkini stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów CAPBT.