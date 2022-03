Kraków. Wraca miejska zbiórka na pomoc Ukrainie. Czego najbardziej teraz potrzeba? Małgorzata Mrowiec

Od środy, 2 marca, wznowiona zostanie krakowska zbiórka darów od osób indywidualnych na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana (stadion Wisły Kraków) - z myślą o uchodźcach wojennych, którzy przybyli do Krakowa. Potrzebne rzeczy będą zbierane w tygodniu od godziny 12 do 18, a w weekend od 9 do 15, aż do odwołania. Jak informuje krakowski magistrat, obecnie najbardziej potrzebna jest żywność o przedłużonej ważności, odzież termiczna, opatrunki, śpiwory, koce, ładowarki oraz środki chemiczne.