Kraków. Wojskowe pontony na Wiśle, żołnierze na Wawelu. Zobaczcie zdjęcia z ćwiczeń Zabytek-23

Scenariusz części praktycznej pierwszego dnia warsztatów ZABYTEK-23 obejmował ewakuację dóbr kultury z Zamku Królewskiego na Wawelu i transport drogą wodną na docinku rzeki Wisły do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. 4 lipca żołnierze Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego ZAMEK, pod nadzorem pracowników muzeum, dokonali zabezpieczenia, zaewidencjonowania oraz ewakuacji zbiorów do wyznaczonych uprzednio miejsc z wykorzystaniem czterech łodzi płaskodennych. Zadanie to zostało zrealizowane wraz z wydzielonymi siłami Państwowej Straży Pożarnej oraz pod ochroną Policji (m.in. eskorta na Wiśle była realizowana przez policyjnych kontrterrorystów i załogę z komisariatu wodnego). Epizod szkoleniowy dotyczący udaremnienia próby wywozu dóbr kultury drogą powietrzną zrealizowano aplikacyjnie przy udziale Karpackiego Oddziału Straży Granicznej na Lotnisku Kraków-Balice.

W drugim dniu części praktycznej warsztatów (5 lipca 2023 r.) w rejonie Placu Szczepańskiego w Krakowie przeprowadzono kolejne epizody szkoleniowe. W obiekcie Pałac Sztuki mieszczącym się na Pl. Szczepańskim 4 w Krakowie nastąpiła - hipotetyczna - eksplozja ładunku wybuchowego, w wyniku której doszło do uszkodzenia elewacji budynku oraz pożaru. Jednocześnie, w pobliżu zostało ujawnione urządzenie zawierające prawdodobnie materiały wybuchowe. Na miejsce zostaje skierowany patrol Policji, policyjna grupa rozpoznania minersko - pirotechnicznego, PSP, Straż Miejska Miasta Krakowa. Policja podjęła działania zmierzające do ograniczenia ruchu pojazdów w rejonie zdarzenia, zapewniając drożność dróg dojazdowych dla podmiotów uczestniczących w działaniach. Straż Miejska Miasta Krakowa prowadziła działania wspierające pracę Policji w kierowaniu ruchem.