Kraków. Wojciech Waglewski zagra z synami Fiszem i Emade wspólne piosenki

- Materiał powstał w ten sposób, że ojciec nagrał u mnie w studiu własne piosenki i poprosił, żebym je wyprodukował. Miała to być jego płyta solowa, ale zaprosiliśmy do współpracy – jako tekściarza oraz wokalistę – Bartka i powstał projekt podpisany przez całą trójkę - mówi Fisz w "Dzienniku".

Po raz drugi Wojciech Waglewski zwarł szyki z synami w 2013 roku. Wtedy narodził się materiał na płytę "Matka, syn, Bóg". Krążek powstawał od kwietnia do sierpnia 2013 r., jego producentem muzycznym jest Emade, który także gra we wszystkich utworach na perkusji. Słowa napisali Fisz (głos, gitara basowa) i Wojciech Waglewski (głos, gitary). Kompozycje w większości należą do Wojciecha Waglewskiego.

- Tym razem jest to płyta wymyślona wspólnie… zespołowo, ponieważ od czasu poprzedniej płyty będącej jednorazowych projektem, powstał zespół Waglewski Fisz Emade… W związku z tym większa dojrzałość i większa spójność materiału. Po ukończeniu i przesłuchaniu całości, nie mogliśmy oprzeć się wrażeniu, że to najbardziej osobisty, najgłębszy i jednocześnie najprawdziwszy materiał, biorąc pod uwagę wszystko to, czego dokonaliśmy do tej pory - deklaruje Wojciech Waglewski.