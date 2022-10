Kraków. Wodociągi płacą za promocję w miejskiej telewizji, a budowę kanalizacji odsuwają w czasie

Choć wydawać by się mogło, że kanalizacja nie jest dzisiaj luksusem, to jednak wciąż nie mają do niej dostępu krakowianie mieszkający na obrzeżach miasta, m.in. w dzielnicy Swoszowice. Nieczystości odbierają od nich szambiarki, a to wiąże się z nieprzyjemnym zapachem i hałasem.