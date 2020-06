Kraków. Wodny plac zabaw jest prawie gotowy, ale z powodu wirusa szybko nie zostanie uruchomiony. A fontanny? [ZDJĘCIA]

Wodny plac zabaw w parku Jordana to jedno z zadań, które zwyciężyło w głosowaniu mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 roku. Będzie on wyposażony w wiele sprzętów uatrakcyjniających wodne szaleństwo. Zapowiada jest m.in. wodna armatka, fontanna rozpylająca wodę, wodne strumienie, wodna galaretka. Koszt budowy tej nowej atrakcji Krakowa - wraz z przebudową amfiteatru oraz ścieżką zdrowia wykonaną w ramach rewitalizacji parku - wynosi prawie 10,2 mln zł brutto.

Tymczasem Gdańsk w drugiej połowie maja zdecydował o uruchomieniu najstarszej i najbardziej rozpoznawalnej ze swoich fontann - Neptuna. - Pod koniec kwietnia zwróciliśmy się do GIS z prośbą o doprecyzowanie warunków uruchamiania fontann w czasie pandemii koronawirusa - informowała wtedy Agnieszka Kowalkiewicz, rzeczniczka Gdańskich Wód, spółki, która opiekuje się tamtejszymi fontannami. - Zgodnie z przekazaną nam opinią Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH), główne ryzyko rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 dotyczy przede wszystkim licznego gromadzenia się ludzi wokół wodnej architektury i związanej z tym możliwości szerzenia się infekcji drogą kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt.

Jak przekazywał portal miasta Gdańska, NIZP-PZH poinformował, że skażenie aerozolu wodnego możliwe jest głównie teoretycznie i ma zdecydowanie mniejsze znaczenie. Sposoby zapobiegania to zachowanie dwumetrowego dystansu od strumienia oraz dezynfekcja wody wewnątrz instalacji wodnej.

Jeśli chodzi o słynną gdańską fontannę, urządzenie pracuje w obiegu zamkniętym z systemem filtracji opartym na filtrze żwirowym, a woda dezynfekowana jest za pomocą lamp UV. Zgodnie z zaleceniami GIS i NIZP-PZH, odwiedzający Neptuna muszą przestrzegać zasad dystansowania społecznego, nosić maseczki, zachować szczególną ostrożność podczas kaszlu i kichania, a w razie objawów infekcji dróg oddechowych, zrezygnować z przebywania w okolicy obiektu.

Kraków jednak nie decyduje się jak na razie na włączenie fontann. Pracownicy Wodociągów Miasta Krakowa systematycznie usuwają śmieci (często są to maseczki i rękawiczki) z ich niecek fontann. Przegląd mechanizmów i drobne naprawy zostały wykonane w kwietniu, dokonywane są też bieżące przeglądy. Wszystkie fontanny są - gdyby o tym zdecydowano - gotowe do uruchomienia.

- Ale w związku z zaleceniami GIS decyzja jest taka, że nie uruchamiamy fontann w Krakowie. Mimo że jest wprowadzane odmrażanie gospodarki, to jednak zachowujemy daleko idącą ostrożność. Mamy wśród fontann takie, do których da się wejść, z którymi można się bawić, zaczerpnąć wodę. Nie chcemy ryzykować, że z fontanny ktoś się czymś zarazi i dojdzie do tragedii - tłumaczy Robert Żurek, rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, które utrzymuje krakowskie fontanny.