Kraków. Wjazd na Kazimierz znów tylko dla wybranych? Wnioskują o to radni ze Starego Miasta

Radni z "jedynki" zwrócili też uwagę, że po wprowadzeniu kolejnych etapów odmrażania gospodarki, a przede wszystkim po udostępnieniu ogródków gastronomicznych - ulice Kazimierza stały się ponownie w ciągu dnia wielkim, miejskim parkingiem, zaś w nocy, zwłaszcza po wygaszeniu oświetlenia ulicznego, prowokują do "łamania przepisów ruchu drogowego oraz do wyścigów motocyklowych i samochodowych".

"Strefę Ograniczonego Ruchu należy niezwłocznie przywrócić, by chronić mieszkańców tego terenu oraz nie niweczyć wieloletniej pracy na rzecz uspokojenia ruchu i czystości powietrza w tej zabytkowej, wpisanej na listę UNESCO, części miasta" - zaznaczyli radni ze Starego Miasta.

Co na to krakowscy urzędnicy? Skierowaliśmy zapytanie w tej sprawie do ZTP. Czekamy na odpowiedź.

Przypomnijmy, że SOR na Kazimierzu wprowadzono 22 września ubiegłego roku - zastąpiła strefę czystego transportu. Do SOR mogli wjeżdżać m.in. jej mieszkańcy z abonamentem, pojazdy służb oraz z zezwoleniem zarządcy drogi. Strefa objęła ulice: Miodową (na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Brzozowej), Podbrzezie, Joselewicza (na odcinku od Brzozowej do św. Sebastiana), Brzozową (od Dietla do wysokości ul. św. Sebastiana), Bożego Ciała, Meiselsa (od placu Nowego do ślepego zakończenia za ul. Bożego Ciała), Józefa, Nową, plac Nowy, Estery, Warszauera, Kupa, Izaaka, Jakuba, Wąską, Bartosza, plac Bawół, Szeroką, Ciemną, Lewkową, Na Przejściu, św. Wawrzyńca, plac Wolnica, Gazową, Mostową, Bonifraterską.