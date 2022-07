Kraków. Wisła zapłaci mniej za stadion. Klub podpisał umowę z miastem. Znamy kwoty

Dotychczas Wisła płaciła miastu ok. 130 tys. zł za wynajem całego stadionu na jeden mecz ekstraklasy. Teraz Wisła spadła do 1. Ligi, a dodatkowo w najbliższym roku, do czerwca 2023 r., stadion ma zostać wyremontowany z myślą o igrzyskach europejskich. Na tym obiekcie zaplanowano ceremonie otwarcia i zamknięcia tej imprezy oraz rozgrywanie meczów w rugby 7.

Ustalono nowe opłaty, jaki Wisła ma ponosić za mecz. Aż do 11 czerwca 2023 r. kwoty będą mniejsze niż dotychczas. A ostatni mecz Wisły w sezonie zasadniczym 1. Ligi zaplanowano na koniec maja 2023 r. Później krakowski klub ma jednak płacić za wynajem stadionu znacznie więcej. Na stadion w trakcie modernizacji będzie mogło wejść maksymalnie 23 989 kibiców.